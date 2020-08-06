Благодаря этому все держатели выпускаемых кредитных и дебетовых карт UnionPay банка «Восточный», обладающие смартфонами брендов HUAWEI и HONOR, могут воспользоваться преимуществами удобной и безопасной бесконтактной оплаты.

Бесконтактная оплата является комфортной и защищенной альтернативой стандартному способу оплаты банковской картой.

Все операции, осуществляемые при помощи сервиса Huawei Pay, защищены также, как действия с банковскими картами. Для их выполнения вместо номера карты используется специальный токен, благодаря чему номер банковской карты не сохраняется на устройстве или сервере Huawei Pay и не предоставляется продавцам. В следствие чего, безопасность транзакции и личная информация владельца карты эффективно защищены.

«Банк «Восточный» одним из первых на российском рынке начал выпуск карт UnionPay, и внедрение сервиса Huawei Pay стало логическим продолжением сотрудничества с этой международной платежной системой. Мы постоянно работаем над расширением возможностей наших продуктов и рады, что держателям карт UnionPay стал доступен такой современный и технологичный инструмент для повседневных расчетов», - отметил Алексей Крейтор, заместитель председателя правления банка «Восточный».

«Россия находится в числе лидеров по популярности бесконтактных платежей, и мы уверены, что все клиенты банка быстро оценят удобство и безопасность сервиса Huawei Pay и преимущества платежной системы UnionPay» – комментирует глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан.

Для того, чтобы начать пользоваться данным сервисом, клиентам необходимо установить приложение Huawei Кошелек (или Huawei Wallet), доступное в магазине приложений AppGallery. После этого можно добавить свои карты UnionPay в приложение и оплачивать любые покупки, просто прикладывая телефон к терминалу. Методом аутентификации служит пароль или отпечаток пальца. При осуществлении транзакций сервис не взимает какие-либо комиссии со своих пользователей.

Всем пользователям сервиса Huawei Pay доступен широкий список привилегий, действующих для держателей бесконтактных карт UnionPay. Клиенты могут получать скидки и дополнительные возможности в большом количестве ресторанов, магазинов и бутиков, а также развлекательных и культурных центров.

В список моделей смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи, входят:

• HUAWEI Mate Xs, Mate X, Mate 30, Mate 30 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 30 RS, Mate 20, Mate 20 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, PORSCHE DESIGN Mate RS, Mate 10, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, Mate 9, Mate 9 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 9

• HUAWEI P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus

• HONOR 30 Pro+, HONOR 30, HONOR 30s, View30 Pro, HONOR 10, HONOR View 10, HONOR 9, HONOR 8 Pro

На данный момент Huawei Pay поддерживается в семи странах, включая Россию, где он был представлен в конце 2018 года.

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ПАО КБ «Восточный»

ПАО КБ «Восточный» является одним из лидеров на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня, а также участником системы страхования вкладов (ССВ). Официальный сайт банка «Восточный»: www.vostbank.ru