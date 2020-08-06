Количество вакансий на госслужбе растет, при этом в период карантина кандидаты откликались на эти вакансии гораздо чаще по сравнению с другими группами массовых профессий, где соискательская активность снизилась, выяснил аналитический центр портала «Авито Работа».

Количество вакансий на госслужбе выросло на 20% по сравнению с I кварталом 2020 года и на 43% по сравнению со II кварталом 2019 года. Как указывают аналитики, эти показатели прироста — в числе самых высоких среди всех групп профессий. Общее количество вакансий в России выросло на 6% за квартал, однако оно остается на 4% меньше, чем в прошлом году. При этом, по данным Росстата, уровень безработицы в стране по сравнению со II кварталом 2019 года в среднем вырос на 30% и в июне 2020 года составил 6,2%.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего вакансий в сфере госслужбы размещено в Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Самый быстрый рост количества вакансий за 12 месяцев зафиксирован в Омске (плюс 450% за год), Екатеринбурге (плюс 125%), а также в Барнауле и Тольятти (в обоих случаях плюс 100% за год).

Средняя зарплата на госслужбе составила 35 тыс. рублей, продемонстрировав рост по итогам как квартала (плюс 2%), так и года (плюс 9%). Больше всего госслужащим платят в Москве (в среднем 50 тыс. рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (41,5 тыс.), а также в Барнауле (40 тыс.), Екатеринбурге (36,5 тыс.) и Тюмени (35,8 тыс.).

«Несмотря на то, что заработная плата в этой сфере ниже показателя средней зарплаты по стране (по итогам II квартала 2020 года она составила 41,5 тысячи рублей), госслужба привлекает соискателей высоким уровнем стабильности. Помимо этого, к выбору в пользу государственной службы в том или ином формате соискателей подталкивают соцпакет, премии, регулярная индексация зарплаты и различные льготы», — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Количество запросов контактов по вакансиям на госслужбе в России растет. По итогам II квартала оно увеличилось на 20%, за год — на 107%. При этом не во всех крупных городах популярность госслужбы сильно выросла.

Самый большой рост интереса соискателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле, Самаре и Омске. В этих трех городах число запросов контактов по вакансиям увеличилось более чем в четыре раза (на 355%, 326% и 322% соответственно).

В Москве соискатели значительно снизили свою активность: откликов на вакансии в группе «Госслужба, НКО» стало меньше на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и на 35% по сравнению со II кварталом 2019 года. В Санкт-Петербурге наблюдается обратная тенденция: интерес к работе госслужащими обозначили на 3% больше соискателей по итогам II квартала и на 95% больше, чем год назад.



Меньше всех в сфере госслужбы хотят работать жители Иркутска. Здесь общее число запросов контактов ниже, чем в других крупных городах России. При этом по итогам трех месяцев интерес потенциальных кандидатов снизился на 77%, а в годовом выражении — на 71%.