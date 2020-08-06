Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы на арест недвижимого имущества восьми бывших руководителей Внешпромбанка, говорится в материалах суда.

Столичный арбитраж 30 января по ходатайству Агентства по страхованию вкладов принял обеспечительные меры в виде ареста недвижимого имущества и установления запрета на совершение регистрационных действий по его отчуждению, обременению в отношении экс-руководства банка. Ответчики обжаловали арест имущества в апелляционном суде.

Определение о принятии обеспечительных мер было принято в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента банка Ларисы Маркус и еще 17 бывших руководителей и взыскании с них около 217 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы продлил до 14 сентября конкурсное производство в отношении Внешпромбанка. Представитель конкурсного управляющего банка пояснил, что продолжается работа по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц, не завершены реализация имущества банка и расчеты с кредиторами.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года до 14 марта 2016 года контролирующими банк лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также выявлены случаи неправомерного списания денежных средств со счетов клиентов Внешпромбанка. По мнению АСВ, экс-руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило банку ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Суд ранее продлил срок реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. Ходатайство о продлении срока банкротства было заявлено финансовым управляющим ее имуществом. Он пояснил суду, что не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал Маркус банкротом.