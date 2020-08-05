ВТБ открывает отделения нового формата. Клиенты смогут оформить запись на подходящее для них время, обслуживаться в любой удобной локации офиса, проходить идентификацию с помощью смартфона, получать видеоконсультации и проводить операции в устройствах самообслуживания. Как отмечается в сообщении банка, это позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы офиса.

«Новый офис спроектирован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания», — подчеркивается в релизе.

Перед посещением отделения клиент может предварительно записаться на удобное время через чат-бот в WhatsApp — в этом случае сотрудники заранее подготовят к его визиту все необходимые документы. На входе в офис клиент будет автоматически идентифицирован по MAC-адресу телефона, получит личное приветствие и направление к нужному столу или переговорной прямо в WhatsApp на своем смартфоне. В среднем время ожидания в офисе снизится на 33%.

В зоне розничного обслуживания отсутствуют фиксированные рабочие места, физически разделяющие посетителей и сотрудников. Вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в отделении. При этом специалист проводит меньше рутинных операций и выступает в качестве эксперта, помогая найти оптимальное решение для задачи клиента и обучая пользованию онлайн-сервисами.

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам , платежам и переводам клиент сможет самостоятельно осуществлять через «ВТБ-Онлайн», до 95% всех операций с наличными — через банкоматы. Когда клиенту требуется более сложная услуга, например ипотека или автокредит , он сможет получить видеоконсультацию и оформить заявку, даже если офис не специализируется на этих продуктах.

«В отделении действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO 2 в офисе. Это на 10% снизит как выбросы вредных веществ, так и затраты на содержание 1 квадратного метра помещения по сравнению со стандартным отделением. Значительно сокращается использование бумаги: на текущий момент 40% всех документов в офисе оформляется в электронном виде по технологии безбумажного обслуживания. Только отказ от талонов за счет использования чат-бота WhatsApp позволит тратить на 2,63 кубического метра бумаги в год меньше», — рассказали в ВТБ.

«Пандемия 2020 года ускорила вывод на рынок отделения нового формата, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате. Пилотное отделение мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в пяти регионах», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, чьи слова приводятся в релизе.



«С 2021 года все новые офисы будем открывать в новом формате, то есть будем замещать существующие точки. Мы уходим от офисов больших форматов, при этом повышая эффективность работы офисов. Например, в отделении нового формата данный показатель увеличится на 40%», — отметил он также в ходе пресс-конференции.

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