Траты россиян по картам по итогам месяца впервые оказались сопоставимы со значениями до начала пандемии, свидетельствуют данные ВТБ.

В июле общий объем трат по банковским картам в эквайринговой сети банка составил 209 млрд рублей, превысив на 5% показатели как марта текущего года, так и июля 2019-го. Наибольший рост по сравнению с июлем прошлого года показали траты на одежду (плюс 34%), электронику (плюс 26%), сегмент DIY (плюс 14%), авиабилеты (плюс 8%) и авто (плюс 6%).

Некоторые сервисы при этом не восстановили свои значения до уровня прошлого года: например, пока на 19% ниже траты в ресторанах, на 12% — в сфере услуг. В большинстве сегментов значения марта 2020 года уже превышены. Например, траты на авиабилеты выросли в 1,5 раза, на товары DIY — на треть, на транспорт и одежду — на четверть.

«Интересно, что многие россияне после пандемии продолжили активно совершать онлайн-покупки. Траты в сегменте интернет-эквайринга на 5% превышают значения июля 2019 года при одновременном снижении объема снятия наличных в банкоматах на 3%. По сравнению с мартом объем покупок в e-comm оказался выше уже на 26%. Больше всех по выручке выросли одежда и электроника (в три раза). Проседают к прошлому году только онлайн-траты на транспорт (минус 18%) и услуги (минус 27%)», — отмечают в ВТБ.

По итогам июля восстановился и внутренний туризм. Гостиницы показали прирост трат на 18% по сравнению с июлем 2019 года, прокат транспорта — на 61%, развлечения и рестораны вышли на уровень прошлого года. Среди регионов лидерами по приросту трат туристов стали Ленинградская область (плюс 242%), Сочи и Краснодарский край (плюс 100%), Калининградская область (плюс 69%) и Карелия (плюс 33%).



«Июль стал первым месяцем после марта, когда объем трансакций россиян по картам показал прирост год к году. На это повлияло расширение работы торговых точек и сферы услуг в большинстве регионов страны, а также восстановление платежеспособности граждан. По нашим данным, объем зарплатных начислений в июне почти на 3% превысил апрельские значения и сравнялся с мартовским, — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Рост показывает и внутренний туризм, где, несмотря на пандемию, объем трат превышает значения прошлого года на 1,5%. Положительную динамику показывают даже продажи авиабилетов, однако это объяснимо эффектом отложенного спроса после провала в традиционно пиковый период апреля — июня».

