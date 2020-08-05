Запуск eSIM мобильного оператора «ВТБ Мобайл» состоится после решения технических и нормативных вопросов совместно с партнерами и регулятором, говорится в презентации ВТБ. Банк рассчитывает реализовать технологию осенью 2020 года.

«Клиенту ВТБ не нужно посещать офис для подключения eSIM, услуга будет доступна в цифровом формате», — пояснил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Технология позволит подключиться к мобильному оператору по QR-коду.



«Желающим получить eSIM сотового оператора «ВТБ Мобайл» и получать преимущества от пользования продуктами банка необходимо будет пройти очную идентификацию в офисе ВТБ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Также прорабатывается возможность дистанционного подключения к сети «ВТБ Мобайл» без посещения офиса ВТБ», — добавил Печатников.