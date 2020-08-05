Юнибанк принял решение о проведении листинга в России, учитывая повышенный интерес российских инвесторов к долларовым облигациям банка. Вторичный листинг на Московской бирже даст возможность российским инвесторам приобрести облигации, выпущенные армянским банком по упрощённой схеме — без открытия банковского счета и счёта ценных бумаг в Армении. Покупателю достаточно иметь счет в Национальном расчетном депозитарии или у кастодиана в России.

«Московская биржа активно развивает отношения с участниками рынка стран ЕАЭС, подтверждая статус регионального инвестиционного центра. В числе бумаг, обращающихся на Московской бирже белорусские государственные и корпоративные облигации, бумаги казахстанских эмитентов. Благодаря вторичному листингу Юнибанк познакомит российских инвесторов со своими бумагами, что может в будущем позволить ему предложить облигации к первичному размещению и расширить клиентскую базу. Инвесторы, в свою очередь, получают новый валютный инструмент и диверсификацию своих вложений», — отметила управляющий директор по работе с эмитентами Московской биржи Анна Василенко.

Первичный листинг облигаций Юнибанка уже состоялся на Армянской фондовой бирже AMX. Срок обращения облигаций составляет 36 месяцев. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально. С более подробными условиями выпуска и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться здесь.

«Наши облигации вызывают значительный интерес у широкого круга инвесторов и за пределами Армении. Это инструмент, идеально подходящий для низкорисковых инвестиций. Юнибанк инициировал этот проект и совместно с биржами России и Армении провел большую работу, тем самым расширив возможности развития рынка капитала и увеличения объемов инвестиций, — прокомментировал председатель правления Юнибанка Месроп Акопян. — Уверены, что наши облигации отвечают потребностям российских инвесторов и этим выгодным предложением воспользуется немало покупателей, которые хотят сохранить и увеличить свой капитал; ведь облигации Юнибанка надежны, доходны и высоколиквидны».

«Это историческое событие для армянского рынка капитала. Впервые ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга на Армянской фондовой бирже, прошли листинг и на иностранной бирже. В преддверии формирования в 2025 году единого финансового рынка в Евразийском экономическом союзе, Армянская фондовая биржа и Центральный депозитарий Армении, в результате активного сотрудничества с заинтересованными участниками рынка капитала, предоставили возможности для повышения узнаваемости компаний-эмитентов на международном уровне, увеличения оборотов ценных бумаг, а также привлечения инвестиций с российского рынка посредством кросс-листинга. Мы надеемся, что этой возможностью воспользуются и другие члены Армянской фондовой биржи», — говорит генеральный директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян.

Ценные бумаги Юнибанка могут приобрести как физические, так и юридические лица. Поддержанием цен на покупку и продажу облигаций на торгах будет заниматься АО « Джи Экс Ту Инвест » (GX2 Invest), входящая в состав международной инвестиционно-промышленной группы GX2.

«На российском рынке очень мало долларовых облигаций с хорошей доходностью, доступных розничным инвесторам. Теперь у большинства Российских инвесторов есть возможность покупать и продавать облигации Юнибанка прямо на Московской бирже, ведь номинал одной облигации всего 100 долларов. Мы очень рады, что Юнибанк, один из ведущих банков Армении, доверил нам поддерживать цены по его облигациями», — отметил генеральный директор «Джи Экс Ту Инвест» Ираклий Кирия.

Интерес инвесторов к облигациям обусловлен и репутацией Юнибанка, который является одним из лидеров банковской розницы в Армении. Каждый третий работающий житель республики — клиент Юнибанка. По количеству POS-кредитов в IV квартале 2019 года Юнибанк занял лидирующую позицию в банковской системе Армении.

Юнибанк первым в Армении провёл IPO в 2015 году и разместил свои акции на национальной бирже. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило Юнибанку рейтинг кредитоспособности банка на уровне B2, прогноз «стабильный».

Сегодня сеть обслуживания банка охватывает 51 филиал и свыше 100 промо точек в различных городах Армении. Основные направления деятельности — розничное кредитование, поддержка малого и среднего бизнеса, а также VIP-услуги — Private Banking. Unibank Privé был признан победителем в номинации «Лучший клиентский сервис private banking в странах СНГ» по версии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018.