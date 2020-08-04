В закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации — после этого нельзя будет определить ее принадлежность конкретному человеку, пишут «Известия» . Разработку поправок одобрила рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», рассказали в организации. Их планируется предложить ко второму чтению правительственного законопроекта об обезличивании данных — сейчас он предполагает, что методы «очистки» и требования к ним разработает Роскомнадзор.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об обезличивании персональных данных. В своем отзыве на правительственные поправки центр компетенции федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» указывает, что в нынешней версии они сводятся к делегированию полномочий на уровень Роскомнадзора. Законопроект не устанавливает должным образом ни порядок обезличивания персональных данных, ни основные условия использования информации, полученной в результате такой «очистки». Центр компетенции прогнозирует, что подобный режим регулирования и легкость его радикального пересмотра могут негативно повлиять на готовность российских технологических компаний инвестировать в развитие рынка больших данных, прямо или косвенно связанных с персональной информацией.

Для дополнительной проработки законопроекта ко второму чтению в Госдуме нужно решить вопросы оборота обезличенных данных, запрета на обратный процесс, то есть исключить возможность заново связать информацию с гражданином (деобезличивание) и ввести ответственность за нарушение этого правила, пояснил заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Будут созданы такие механизмы, которые в безусловном порядке обеспечат соблюдение прав граждан на защиту их персональных данных на всех этапах обработки.

В Минкомсвязи с позицией бизнеса о том, чтобы все методы обезличивания были указаны именно в законе, не согласны. Замглавы ведомства Людмила Бокова сообщила, что приказ гораздо проще корректировать. В нем можно прописать новые нормы обезличивания — более безопасные и прогрессивные, идущие в ногу с развитием технологий обработки персональных данных. Сегодня методы и требования к «очистке» распространяются только на госорганы, они есть в приказе Роскомнадзора N 996 от 5 сентября 2013 года. По ее словам, Минкомсвязь предлагает распространить действие этого приказа и на бизнес.