Число абонентов виртуальной телефонии — услуги обеспечения телефонной связи для компаний через облачные серверы — достигло во II квартале 2020 года 139 тыс., что на 66% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные «Ростелекома» приводит РБК .

В I квартале текущего года этот показатель вырос лишь на 9% до 128 тыс. абонентов.

«Значительным спросом пользуются наши облачные сервисы, услуги дата-центров, смарт-решения в сфере управления городской инфраструктурой и цифрового государства», — приводятся в сообщении «Ростелекома» слова его первого вице-президента Владимира Кириенко.

В апреле этого года в интервью РБК президент «Ростелекома» Михаил Осеевский оценил обстановку с пандемией в России как драматическую, однако рассказал, что компания всегда работала круглосуточно и ей удалось обеспечить стабильную работу инфраструктуры для доступа пользователей в Интернет. В марте 2020 года потребление проводного Интернета увеличивалось на 10—30%, рассказывали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Во II квартале 2020 года выручка «Ростелекома» выросла на 13% до 127,3 млрд рублей, показатель OIBDA — на 15% до 48,8 млрд, а чистая прибыль — на 32% до 7,7 млрд рублей. Чистый долг компании увеличился на 25% до 407,1 млрд рублей. Представитель компании объяснил повысившийся показатель завершением сделки по покупке 100% «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).



По итогам всего года «Ростелеком» рассчитывает на рост выручки и OIBDA не менее чем на 5%.