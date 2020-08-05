В реализации мер поддержки бизнеса задействованы все основные игроки российской банковской системы. Такое заявление замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова приводится в сообщении ведомства.

Минэкономразвития проводит оперативный мониторинг эффективности реализуемых кредитных мер поддержки. В их числе кредиты системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, программы «ФОТ-0» (кредиты МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости) и «ФОТ 2.0» (кредиты на возобновление деятельности), а также адаптированная программа национального проекта МСП по льготному кредитованию под 8,5%.

Согласно данным мониторинга, по программе «ФОТ-0» заключено около 37,8 тыс. кредитных соглашений на сумму более 96 млрд рублей. В числе банков с наибольшей долей таких кредитов в общем портфеле по МСП оказались Кредит Урал Банк, Промсвязьбанк, МСП Банк, ВТБ, РНКБ, «Кузнецкий», Альфа-Банк, Сургутнефтегазбанк, Сбербанк , НИКО-Банк.

По программе «ФОТ 2.0» заключено около 148 тыс. кредитных соглашений на сумму более 347 млрд рублей. В числе банков с наибольшим числом выданных кредитов — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, РНКБ, МСП Банк.

Из сообщения МЭР следует, что системообразующим предприятиям выдано как минимум 183 кредита на сумму 155 млрд рублей по средней ставке 2,7%. Кредиты выдавались Сбербанком, ВТБ, Промсвязьбанком, РНКБ, Росбанком, Россельхозбанком, Газпромбанком, Совкомбанком, Альфа-Банком, банками «Санкт-Петербург», «Ак Барс», «Россия», Новикомбанком, Московским Кредитным Банком, банком «Открытие».

По кредитам под 8,5% заключено более 9 тыс. договоров на сумму около 601 млрд рублей, выдано уже свыше 510 млрд. Данный вид кредитов занимает как минимум 40% в структуре кредитования малого и среднего бизнеса у таких участников рынка, как Владбизнесбанк, Стройлесбанк, «Элита», «Долинск», Углеметбанк, Челябинвестбанк, Дальневосточный Банк, «Открытие», НИКО-Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк.



По словам Ильи Торосова, во время преодоления последствий пандемии банковский сектор был важнейшим ретранслятором мер поддержки, реализуемых правительством РФ, и действовал профессионально. «В целом мы довольны ходом реализации антикризисных мер по части кредитных программ: между банками и бизнесом сложилось неплохое взаимодействие, которое привело к хорошим показателям по кредитам, поддержавшим бизнес в непростые времена. Со стороны банков участвовали все крупнейшие игроки, чья доля в секторе — более 80%», — отметил замглавы МЭР.