Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление о принятии обеспечительных мер в отношении активов трех бывших контролирующих лиц банка «Екатерининский», входивших в число ответчиков по иску Агентства по страхованию вкладов на 1,41 млрд рублей. Уведомление об этом опубликовано на сайте АСВ.

«Постановление вынесено в поддержку решения суда о привлечении к субсидиарной ответственности Гольдмана П. О., Будишевского Э. В., Бахматова А. О. Арест наложен на имущество, принадлежащее Бахматову А. О., Будишевскому Э. В., Гольдману П. О., в размере 1,41 млрд рублей», — говорится в релизе.

Напомним, в прошлом сентябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 29 марта 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Агентство, в соответствии с иском от 6 декабря 2017 года, поданным в Арбитражный суд Москвы, рассчитывало взыскать с бывшего председателя правления банка Эдуарда Будишевского, бывших членов правления Александра Бахматова, Татьяны Куприковой, Янины Хальчицкой, Киры Козадаевой, а также с бывшего председателя совета директоров банка Павла Гольдмана более 1,41 млрд рублей. Но суд удовлетворил заявление АСВ лишь частично: к субсидиарной ответственности привлечены солидарно Гольдман, Будишевский и Бахматов (производство в части взыскания денежной суммы приостановлено до окончания формирования конкурсной массы банка), а в требованиях к Куприковой, Хальчицкой и Козадаевой отказано.

Как уточняется в сегодняшнем сообщении АСВ, среди обеспечительных мер, принятых в отношении активов Бахматова, Будишевского и Гольдмана, — арест денежных средств, которые находятся или только поступят на их счета, а также арест движимого и недвижимого имущества в пределах суммы требований банка.

«Принятие судом обеспечительных мер позволит агентству после окончания формирования конкурсной массы банка и определения окончательного размера субсидиарной ответственности контролировавших банк лиц обратить взыскание на их активы. Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — подчеркивается в сообщении.

Газета «Коммерсант» в феврале 2018 года сообщала , что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банка «Екатерининский». Бывшему председателю правления Эдуарду Будишевскому, его заместителю Александру Бахматову и бывшему начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей путем оформления кредитов подконтрольным им фирмам. Организатором преступления следствие считает экс-президента «Екатерининского» Павла Гольдмана, находящегося в международном розыске, указывало издание.

Генеральная прокуратура РФ в апреле 2018-го утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента банка «Екатерининский» и его сообщников. По версии следствия, руководитель банка и его сообщники на протяжении более чем 15 лет занимались хищением денежных средств финучреждения и граждан, от которых под видом банковских вкладов получили наличные денежные средства в общей сумме более 740 млн рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению. Кроме того, по указанию руководителя фигуранты оформили поддельные кредитные договоры, на основании которых получили в кассе кредитной организации и присвоили более 33 млн рублей. Также путем подделки банковских документов были похищены денежные средства коммерческой организации в сумме более 86 млн рублей, размещенные на счете в банке «Екатерининский».

Лицензия у «Екатерининского» была отозвана 17 марта 2016-го. В июне того же года банк был признан банкротом, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.