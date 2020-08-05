Средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 880 рублей в феврале 2020 года до 8 572 рублей в июле. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства РФ о выделении Роструду в 2020 году из резервного фонда бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным в регионах (есть в распоряжении ТАСС ).

Согласно документу, в связи с распространением коронавируса в РФ были увеличены на определенный период 2020 года соцвыплаты отдельным категориям безработных, в том числе выплаты на несовершеннолетних детей. В настоящее время на осуществление социальных выплат безработным гражданам предусмотрено 110,5 млрд рублей, уточняется в документе.

«По состоянию на 15 июля 2020 года израсходовано 60,7 млрд рублей (54,9%). При этом 29,9 млрд рублей приходится на июнь и первые 14 дней июля 2020 года, так как в указанном периоде осуществлялись все предусмотренные дополнительные выплаты безработным гражданам, а их численность находилась на самых высоких значениях — 2,5 млн человек, что в 3,1 раза и 1,47 раза больше, чем численность безработных за май и апрель», — говорится в проекте распоряжения.

«Средний размер выплат на одного безработного вырос с 5 880 рублей (февраль 2020 года) до 8 572 рублей (июль 2020 года) — в 1,4 раза», — добавляют в правительстве (с учетом округления — в полтора раза. — Прим. Банки.ру).

По оценке Минтруда РФ, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле — августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное снижение численности до уровня июня 2020 года, говорится в документе. Согласно проекту распоряжения, мониторинг Федеральной службы по труду и занятости показал, что в группу риска входят 15 субъектов РФ, у которых израсходовано более 70% от предусмотренных средств на выплаты безработным: дефицит средств на август и сентябрь составит 19,971 млрд рублей. Именно эта сумма будет выделена из резервного фонда правительства в 2020 году, уточняется в проекте распоряжения.



В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объеме минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей — установлен до конца текущего года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020-го. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.