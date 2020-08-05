Благодаря росту цен на золото семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time, пишет Forbes Russia . Его состояние по состоянию на 13:00 мск 5 августа 2020 года оценивалось в 24,7 млрд долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 млрд долларов.

Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место с оценкой состояния 24,6 млрд долларов. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет 21,9 млрд долларов.

Основной актив семьи Керимова — золотодобытчик «Полюс», весь пакет (76,84% акций ) принадлежит сыну сенатора Саиду. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса». В общем состоянии Керимовых, кроме него, есть и другие активы, и долги.

Ранее Forbes отмечал, что из всех участников российского Forbes семья Керимова за время пандемии разбогатела больше других — почти вдвое с 10 млрд долларов до 18,5 млрд долларов. Сейчас же данные Forbes Real-Time свидетельствуют, что с 18 марта состояние выросло на 14,7 млрд долларов.