Служба инкассации Сбербанка запустила спортивный проект «Будь в форме!». Об этом сообщили в банке, пояснив, что программа предназначена для «клиентов и всех поклонников фитнеса».

Речь идет о системе тренировок , составленной на базе комплексов физической подготовки профессиональных инкассаторов и кассиров. Программа включает четыре комплекса: «Бодрое утро», «Повышай выносливость», «Развивай гибкость», «Качай силу». Например, в комплексе «Развивай гибкость» сделан особый упор на снятие мышечных зажимов и улучшение осанки, так как работа у кассиров в основном сидячая, а комплекс «Повышай выносливость» в первую очередь востребован инкассаторами, работающими на сложных и зачастую длительных маршрутах.

Пользователь может выбрать уровень интенсивности тренировок в зависимости от своей спортивной подготовки: начальный или Pro. «Все упражнения сопровождаются видеоинструкцией, особое место отводится технике и безопасности их выполнения», — подчеркивается в релизе.



В роли инструкторов выступают действующие кассиры и инкассаторы Сбербанка.