Южнокорейская компания Samsung в среду представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3. Онлайн-презентация новинок прошла в рамках конференции Galaxy Unpacked 2020.



«Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире. Технологии должны делать жизнь проще. Поэтому сегодня мы представили пять новых устройств», — заявил в ходе презентации президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро (TM Roh).

Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками: 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон будет представлен в черном и бронзовом цвете.

В смартфонах серии Galaxy Note20 улучшено электронное перо S Pen: в него добавлены пять новых жестов, которые упрощают навигацию между приложениями. Приложение Notes обогатилось функциями автосохранения текста и синхронизации заметок с планшетом или ПК. Смартфоны Galaxy Note20 также будут синхронизированы с ПК на базе ОС Windows: пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, совершать и принимать звонки с компьютера. До конца года у пользователей появится возможность запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10. Смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут представлены в новом бронзовом цвете.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ оснащены новым процессором и большими дисплеями 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120 Гц. «Умные» часы Galaxy Watch3 сочетают в себе функции фитнес-трекера и health-трекера: они могут измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания электрокардиограммы. При этом при регистрации возможной травмы устройство предложит пользователю отправить соответствующее оповещение четырем предварительно указанным контактам. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live оснащены 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом для глубокого и насыщенного звучания, адаптивной системой из трех микрофонов и встроенным вибрационным датчиком, они также имеют функцию шумоподавления.

В России новинки поступят в продажу 21 августа, предзаказ будет открыт с 5 до 20 августа включительно. Стоимость Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цвете составит 99 990 рублей за версию 256 Гб и 119 990 рублей за версию 512 Гб. Смартфон Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом будет стоить 79 990 рублей за версию 256 Гб.

Планшеты Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цвете можно будет приобрести за 79 990 рублей за LTE-версию и 69 990 рублей за версию Wi-Fi 128 Гб, а Galaxy Tab S7 — в бронзовом, черном и серебряном цвете за 57 990 рублей за версию Wi-Fi и 64 990 рублей за LTE-версию 128 Гб. Приобрести Galaxy Watch3 можно будет за 34 990 рублей в черном и бронзовом цвете за версию 45 мм и 29 990 рублей в бронзовом и серебряном цвете за 41 мм. Стоимость «умных» наушников Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цвете составит 13 990 рублей.