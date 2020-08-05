Россельхозбанк продлил действие специального предложения по потребительским кредитам без залога и поручительства «Кредит «Юбилейный» до 1 октября 2020 года.

Как уточняется в сообщении РСХБ, в рамках предложения, приуроченного к празднованию 20-летия банка, по ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать в том числе без посещения офисов Россельхозбанка — на его сайте, через интернет- или мобильный банк.



С момента запуска юбилейного предложения кредитной организации им воспользовались более 6,6 тыс. ее клиентов. На сегодняшний день выдано более 3 млрд рублей.