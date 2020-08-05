Райффайзенбанк присоединился к государственной программе льготного кредитования для малого бизнеса. Кредиты на возобновление деятельности доступны субъектам малого предпринимательства. Ставка составит 2% годовых с возможностью списания при условии сохранения компанией постоянного штата сотрудников, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Получить кредит могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники в штате. Заемщик должен работать в отрасли, пострадавшей от распространения коронавируса нового типа, или в отрасли, которой требуется поддержка для возобновления деятельности.

В частности, это компании, занимающиеся транспортной деятельностью, организацией досуга и отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельностью, гостиничным бизнесом, розничной торговлей непродовольственными товарами и др.

Кредитный договор можно заключить на срок до 1 ноября 2020 года, а сумма займа будет зависеть от МРОТ, численности работников и расчетного периода (с момента подачи заявки до 1 декабря 2020 года).