Рост популярности онлайн-сервисов портала «Госуслуги» в условиях пандемии приобрел неожиданные масштабы, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

«Знаете, был небольшой сбой в работе (портала «Госуслуги»), связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, — отметил глава государства. — Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим».

Путин подчеркнул, что «Ростелеком» является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг, штат компании составляет 157 тыс. человек. Президент также отметил, что компания является самым активным партнером государства в цифровизации экономики.