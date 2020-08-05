После завершения кредитных каникул лишь 1% клиентов не возвращается к нормальному графику спустя 30 дней после даты платежа, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Таким образом, 99% клиентов банка вернулись к графику.

«В соответствии с накопленной на данный момент статистикой, только 1% клиентов после завершения отсрочки платежей, после завершения каникулярного периода не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа. С оставшимися клиентами, которые составляют 1%, мы дальше будем работать, помогать им в том числе собственными программами», — отметил он.

Всего ВТБ подключил кредитные каникулы для 314 тыс. клиентов на общую сумму 257 млрд рублей. У многих клиентов, которые брали отсрочку по закону, уже истек срок представления документов, подтверждающих снижение дохода на 30%. На это им давалось 90 дней. По словам Печатникова, около 50% клиентов проверку подтверждающих документов не прошли.



«Закон требует от банка восстановить по данной категории клиентов обязанности по осуществлению платежей, начислить все штрафы и пени, провести полное взыскание. Поэтому если заемщик не проходит подтверждающую проверку, то мы прекращаем отсрочку платежей и восстанавливаем ему график», — сказал зампред ВТБ.