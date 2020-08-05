Минфин опубликовал «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований», исходя из которой в бюджете на 2021—2023 годы будут реализованы принципы анонсированной ранее ведомством бюджетной консолидации, пишет «Коммерсант» . Утвержденные лимиты позволяют оценить, во что главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) обойдется необходимость оплаты «противоэпидемических» счетов — расходов правительства на антикризисные меры 2020—2021 годов.

Общим заявленным Минфином принципом бюджетной консолидации на 2021—2022 годы, необходимой для возвращения к сбалансированному (до 1% дефицита в 2022 году) бюджету после масштабных антикризисных расходов двух «постковидных» лет, было сокращение основных статей госрасходов на 10% и оборонных расходов — на 5%. Вместо 870 млрд рублей на 2021 год он будет стоить 787 млрд рублей. Методика демонстрирует грубые оценки реального сокращения бюджетных ассигнований на 2021—2022 годы по большинству ГРБС и госпрограмм (ГП) по состоянию бюджетных торгов на конец июля.

В разрезе ГП на 2021 год две госпрограммы — финансовая и «Национальная экономика» — увеличены в сумме почти на 0,6 трлн рублей. Вместе с непрограммными новыми расходами на пенсионную систему (плюс 548 млрд рублей) и средними по размеру ГП по юстиции и по судебной власти они представляют группу выигравших в бюджетном торге — в сумме на 1,1 трлн рублей. Номинально крупнейшие сокращения 2021 года — в ГП по развитию транспортной системы (на 12,9% к ранее утвержденным планам) и в ГП развития промышленности (29,6%), в последней на треть (более чем на 100 млрд рублей) сокращены расходы в 2021 и 2022 годах на подпрограмму развития транспортного и специального машиностроения. На 9,1—10% в 2021—2022 годах и на 17% в 2023 году сокращаются расходы на ГП развития здравоохранения, в схожих пределах — ГП по образованию, АПК и космическая ГП. В больших масштабах сокращаются расходы на ГП «Информационное общество» — на 12,5—12,6% в 2021—2022 годах и на 21,8% в 2023 году.

ГП по правоохранительной деятельности снизят лимиты федеральных расходов 2021—2022 годов на 0,4—0,6% (и планируют увеличить в 2023 году на 2,7%), ГП по чрезвычайным ситуациям потеряет 1,6—3% лимитов расходов в 2021—2022 годах. Внешнеполитическая ГП будет терять по 1,1—2,5% финансирования в год. Атомная госпрограмма потеряет лишь 2,2% финансирования в 2021 году, 11% — в 2022 году и 61,4% — в 2023 году. В ГП по ЖКХ за сокращением лимитов на 5,6% в 2021 году отрасль ждут обвал лимитов в 2022 году на 43,8% и сокращение расходов от планов в 2023 году на 10,2%. Крупные непрограммные расходы на «иные федеральные функции» органов власти сократятся в 2021 году на 1,6%, на 15,2% в 2022 году и затем вырастут от плана на 0,7% в 2023 году.