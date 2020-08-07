Объем Фонда национального благосостояния на 1 августа достиг 12 трлн 958 млрд 678,3 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Минфина России.

«По состоянию на 1 августа 2020 года объем ФНБ составил 12 трлн 958 млрд 678,3 млн рублей, или 11,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 176 млрд 637,1 млн долларов США», — говорится в сообщении.

Как ранее уведомил Минфин, на 1 июля объем ФНБ равнялся 12 трлн 139 млрд 601,9 млн рублей (10,7% от прогнозируемого ВВП). Таким образом, за месяц показатель увеличился на 819 млрд 76,4 млн рублей.

Рост объема ФНБ обусловили увеличение курсовой разницы и переоценка стоимости акций Сбербанка , указывает ТАСС в заметке на эту тему, ссылаясь на пресс-службу министерства.



По данным Минфина, на 1 августа на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53 млрд 234,8 млн долларов США, 45 млрд 848,2 млн евро, 8 млрд 888,7 млн британских фунтов стерлингов, 279,1 млн рублей; на депозитах в «ВЭБ.РФ» — 580 млрд 764,5 млн рублей; в долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 245 млрд 336,3 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов; в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей; на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138 млрд 433,9 млн рублей; в обыкновенные акции Сбербанка вложено 2 трлн 486 млрд 484,2 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2020 года объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 706 млрд 809,5 млн рублей, или 118 млрд 680,7 млн долларов (7,7% прогнозируемого ВВП).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 июля 2020-го составила 1 млрд 140,7 млн долларов, что эквивалентно 83 млрд 682,1 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля 2020 года — 1 трлн 492 млрд 360,4 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 16 млрд 939,7 млн рублей, что эквивалентно 242,11 млн долларов.



В Минфине уточняют, что показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств фонда определены по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

