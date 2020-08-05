Минфин России на аукционе в среду, 5 августа, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS с датой погашения 25 марта 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 63,691 млрд рублей. Объем спроса — 265,736 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0388% от номинала, выручка от размещения — 62,698 млрд рублей.