Минфин РФ обратился к Нидерландам с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения до 15% ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении КПМГ.

В случае если Нидерланды не согласятся с предложениями Минфина РФ, Россия оставляет за собой право выйти из СИДН в одностороннем порядке, отмечается в сообщении. Для того чтобы СИДН с Нидерландами перестало применяться, российское ведомство должно было направить уведомление до 30 июня текущего года.

«Таким образом, даже если страны не придут к компромиссу и РФ захочет денонсировать СИДН, последнее будет применяться в текущем виде по крайней мере еще в 2021 году», — заключает КПМГ.

Ранее сообщалось, что Россия 3 августа 2020 года объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией и предложил ряд мер в том числе экономического характера. В частности, он заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом (не менее 15%). С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

