Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка «Открытие» из-за выплаты по накопительным счетам меньше обещанного потребителям, говорится в сообщении ведомства. Кредитная организация не выполнила предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам, лишив потребителей возможности получения выгод, обещанных ранее.

Так, банк привлекал потребителей повышенным размером процентной ставки по счету «Накопительный», однако впоследствии снижала ее размер так, что привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере.

Ранее банку было выдано предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения, но кредитная организация его не исполнила в полном объеме и в установленные сроки, что и стало основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.