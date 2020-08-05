Вчера, после выхода слабых корпоративных финансовых отчетностей за 2К20, рынки капитала оказались под давлением; ситуация усугубилась и тем, что инвесторы начали сомневаться в способности Белого дома и сенаторов прийти к компромиссу по новому пакету финансовой помощи. Российский рынок акций двигался в боковом тренде – открывшись снижением, ближе к концу торгового дня он все же обрел некоторые импульсы для роста, закрывшись в небольшом плюсе – индекс РТС прибавил 0,2%, до 1 260 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 0,4% до 2 940 пунктов. Наиболее слабую динамику демонстрировали акции горнодобывающего и нефтегазового секторов. Курс рубля ослаб на 0,5% до 73,51 руб./долл., снова оказавшись под давлением на фоне волатильности большинства валют на EM: так, турецкая лира после весьма сильных колебаний завершила день укреплением на 0,3% до 6,92 TRY/долл. на фоне скачка ставки овернайт до 1 050%. Цены на нефть ближе к концу торгового дня начали повышаться, (Brent прибавила 0,5% до 44,37 долл./барр.). Европейские рынки акций снижались (StoxxEuro600 по итогам дня опустился на 0,1%) на фоне слабых финансовых результатов корпоративного сектора.

MSCI Russia: Период с 31 июля до 12 августа – это окно отсечки между датой объявления и датой вступления в силу всех изменений квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia, которые произойдут после закрытия торгового дня в среду, 12 августа. В течение этих 9 торговых сессий до даты вступления в силу всех изменений происходит фактическая ребалансировка акций в составе индекса. Именно этим объясняется некоторый рост акций NLMK RX (+3,1%), PHOR LI (+2,0%), ALRS RX (+2,1%), GMKN RX (+1,7%), VTBR LI (+0,5%), CHMF RX (+1,6%) MOEX RX (+1,3%), которые в противном случае могли бы демонстрировать вполне умеренную динамику.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет двигаться против течения: Российский рынок акций сегодня утром идет вверх на фоне противоречивых прогнозов участников рынка на сегодняшний день, в соответствии с которыми цены на золото и серебро будут снижаться, а цены на нефть расти, оказывая поддержку курсу рубля к доллару. Сегодня мы ожидаем рост акций всех секторов на российском рынке акций, хотя он и будет сдерживаться в определенной степени негативным влиянием пандемии на экономику на фоне роста инфицированных COVID-19 в мире.

TCS (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО TCS (TCS LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) завтра, 6 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Согласно нашему прогнозу, показатели за 2К20 в целом будут сильными для кризисного квартала, при этом самые худшие ожидания в отношении качества кредитного портфеля не подтвердятся. На показатель ROAE за 2К20, который мы прогнозируем на уровне 32%, позитивно повлияют сильная динамика чистого процентного дохода, расширение брокерского бизнеса и гибкая структура затрат. Снижение процентных ставок в целом позитивно для TCS, так как оно удешевляет стоимость фондирования, но весьма слабо влияет на ценообразование кредитных продуктов. В результате, ЧПМ банка, вероятно, сохранится устойчивой на долгосрочном горизонте, как мы считаем. На наш взгляд, все благоприятные факторы, о которых мы говорим выше, уже отражены в котировках, так как акции полностью восстановились в цене до своих докризисных уровней.

Прогноз финансовых результатов за1 К20: По нашей оценке, чистый процентный доход за 2К20 составит 26,3 млрд руб. (+21% г/г и +4% к/к) на фоне снижения стоимости фондирования и снижения отчислений в АСВ, а динамика кредитного портфеля практически не изменится в квартальном сопоставлении. Мы ожидаем, что сильную динамику продемонстрирует комиссионный доход – его рост, согласно нашему прогнозу, составит 12% г/г, так как слабая клиентская активность и слабая транзакционная активность МСБ будут нейтрализованы сильной динамикой брокерских операций. Мы ожидаем, что совокупные операционные расходы за 2К20 составят 11,2 млрд руб. (-5% г/г), отражая снижение активности в части привлечения новых клиентов в кредитном бизнесе банка. Это приведет к сильному росту прибыли до отчислений в резервы – мы ожидаем ее рост на 37% г/г. По нашему прогнозу, стоимость риска за 2К20 составит 13,6%, что на 2,4 п. п. ниже в сравнении с 1К20, когда банк , вероятно, придерживался слишком консервативного подхода. В итоге чистая прибыль за 2К20 составит 8,1 млрд руб. (-4% г/г) при ROAE на уровне 32,4% (-34,2 п. п. г/г).

Информация о телефонной конференции: В тот же день TCS проведет телефонную конференцию в 16:00 мск / 9:00 по ньюйоркскому времени / 14:00 по лондонскому времени. Номера для участия мы приводим ниже: Для звонков из России: +7 495 646 9190; Для звонков из США: +1 720-543-0214; Для звонков из Великобритании: +44 0 330 336 9411. Пароль: 3006672

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

EVRAZ: прогноз финансовых результатов за 1П20 по МСФО; мы ожидаем достойные показатели в контексте пандемии EVR (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5/акцию) завтра, 6 августа, представит финансовые результаты за 1П20 по МСФО. Ранее EVRAZ сообщил о росте объемов продаж в стальном сегменте на 5,1% г/г и снижении себестоимости слябов на 9% г/г. Согласно нашим ожиданиям, эти факторы помогут смягчить негативный эффект снижения цен на сталь в условиях пандемии. На основании операционных результатов можно судить о том, что EVRAZ продемонстрировал гибкость в управлении продажами на своих ключевых рынках. По нашим расчётам, 1П20 EBITDA немного превысит $1 млрд, промежуточные дивиденды составят 75% СДП за период при дивидендной доходности на уровне около 4%. Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать прогноз спроса на сталь на 2П20. Согласно имеющимся у нас сведениям, производители стали повышают цены по августовским и сентябрьским контрактам. EVRAZ, будучи ключевым производителем строительного проката, может выиграть от возобновления строительной активности в России и увеличения инвестиций в инфраструктуру. Цены на железную руду, между тем, сохраняются высокими, оказывая поддержку ценам на сталь. При уровне интеграции в руду в около 75%, EVRAZ может извлечь выгоду из высоких цен на руду.

Структура продаж: Мы хотим обратить внимание на то, что, как и в случае с НЛМК, EVRAZ переключился на поставки полуфабрикатов в 2К20. В результате продажи полуфабрикатов выросли на 19,5% к/к и на 17% г/г благодаря поддержке спроса на азиатских рынках. На стальной сегмент в среднем приходится почти 70% совокупной выручки EVRAZ. Мы также хотим отметить рост продаж железной руды на 14,6% г/г и угля, сырья и концентрата на 8,8% г/г на внешние рынки. Мы ожидаем, что выручка за 1П20 снизится примерно на 18% г/г, что соответствует результатам по индустрии.

Себестоимость: ЕВРАЗ сообщил о снижении себестоимости слябов 9% г/г до $198/т в 1П20. Себестоимость производства угля и железной руды не изменилась г/г. Мы ожидаем, что это позитивно повлияет на рентабельность EBITDA; EBITDA за 1П20, по нашей оценке, составит $1 049 млн.

Капиталовложения: Согласно нашему прогнозу, капиталовложения за 1П20 составят примерно $400 млн, так как EVRAZ находится в активной фазе капитальных ремонтов на EVRAZ НТМК и EVRAZ ЗСМК. СДП за 1П20 ожидается на уровне $ 319 млн. Дивидендные выплаты: По нашей оценке, дивиденды за 1П20 могут составить примерно 75% СДП за период, что предусматриваетдивидендную доходность на уровне 4%.

Информация о телефонной конференции: В тот же день компания проведет телефонную конференцию в 15:00 по лондонскому времени; 19:00 мск; 10:00 по времени Нью-Йорка. EVRAZ будут представлять ее генеральный директор Александр Фролов и ее финансовый директоров Николай Иванов. Номера для участия мы приводим ниже; Для звонков из Великобритании: +44 (0)20 8089 2860; Для звонков из России: +7 499 609 1260; Для звонков из США: +1 334-777-6978; Пароль: 8876661.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)