Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля. Это следует из данных на сайте биржи. Курс евро в 10:00 мск снизился на 16 копеек (86,6 рубля). В 10:12 мск курс доллара составил 73,44 рубля (минус 12 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел менее чем на 1 копейку и составил 86,76 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра доллар дешевеет по всему рынку. По его словам, сохраняется высокий спрос на американские облигации, что толкает индекс доллара к новому минимуму. Рубль останется под давлением. Рост нефтяных котировок выше 45 долларов поможет вернуться рублю к отметке 72,5, прогнозировал эксперт.

«Внешний фон говорит о том, что в начале дня рубль попытается укрепиться. Сильной поддержкой по паре доллар/рубль сейчас выступает отметка 73. Не исключено, что она будет пробита вниз, но вот шансов на закрепление там у пары очень немного», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.