«Билайн» начинает внедрение технологии «Мобильный ID» (Mobile Connect мобильное соединение) в собственные сервисы, сообщает пресс-служба кредитной организации. Технология позволяет использовать смартфоны для простого, безопасного и удобного доступа к интернет-магазинам, социальным сетям, сайтам, порталам государственных услуг, финансовым сервисам, мобильным приложениям, заменяя необходимость использования имен пользователей и паролей.

«Благодаря данной технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации на онлайн-порталах не нужно каждый раз придумывать и запоминать новый логин и пароль. Идентификатором будет его номер телефона, а пароль будет направлен системой в виде push-уведомления. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия сим-карты и платформы мобильного ID, push (всплывающие сообщения) мобильного ID не может быть расшифрован злоумышленниками благодаря ограниченному сроку жизни авторизационной̆ сессии», — говорится в релизе.

Теперь технологией могут воспользоваться пользователи мобильного приложения mWellness (мобильное хорошее здоровье) (12+) для спорта и здорового питания. С ее помощью безопасная авторизация в приложении займет всего несколько секунд. Кроме того, клиентам «Билайн» стала доступна технология in app purchase (покупка внутри приложения), благодаря которой можно оплачивать покупки в мобильном приложении mWellness с помощью Apple Pay и Google Pay. При первом запуске приложения mWellness пользователь может указать информацию о своем возрасте, весе и росте, выбирает одну из предложенных целей, а также указывает желаемый вес. Данные в приложение также можно загрузить из Google Fit.

mWellness может подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня, учитывая входящие в состав продуктов белки, жиры и углеводы. Также приложение показывает и расход калорий с учетом введенной в приложение информации об активности пользователя — количестве шагов и выполненных упражнений за день. На основании этой информации приложение выдает рекомендации по питанию и занятиям спортом с учетом установленных целей: похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать вес. В приложении также доступны рецепты летних салатов, блог с советами по правильному похудению и формированию здоровых привычек, рекомендации как правильно выполнять упражнения: делать планку, кардио-тренировки и многое другое. Пользователь может настроить напоминания о времени приема пищи, тренировках, а также о необходимости выпить воды.

Приложение mWellness доступно для смартфонов с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 10.0 и выше). Полный функционал приложения доступен только для абонентов российских операторов связи и абонентов «Билайн» в в России.