Срок депозита составляет 300 дней, минимальная сумма - 30 тыс. рублей. Максимальная ставка 5,75% годовых. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

«Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад на выгодных условиях. Депозит поможет клиентам не только сохранить денежные средства на долгосрочной основе, а также получить высокую доходность по нему», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Максимальная процентная ставка предлагается на первом сроке привлечения средств (с 1 по 100 день включительно) и составляет 5,75% годовых. С 101-го по 200-й день – 4,00% годовых, с 201-го по 300-й день – 3,90% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Предусмотрена пролонгация договора на условиях вклада «Высокий доход». При досрочном востребовании проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей в Банке по вкладу «До востребования».

Дополнительное преимущество для клиента – возможность получить Карту привилегий без взимания комиссии за ее оформление и предоставление в течение срока вклада. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая. При условии размещения от 500 тыс. рублей - Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей, вкладчику становится доступна Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.

Разместить денежные средства во вклад «Сезонный» можно при посещении офиса с предъявлением промокода от портала Banki.ru, Sravni.ru или Bankiros.ru. Оформление нового депозита доступно также и через мобильное приложение «Зенит Онлайн».