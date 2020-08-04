Бывший директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрий Огуряев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Огуряев пришел в Минкомсвязь, где занял должность советника министра, после смены правительства в начале 2020 года. До этого, в 2011—2020 годах, он возглавлял различные направления розничного бизнеса в Сбербанке .



Ранее, с 2006 по 2011 год, Огуряев занимал руководящие позиции розничных направлений Райффайзенбанка.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, на новом посту Огуряев будет курировать развитие отраслевой информатизации и отвечать за запуск, общую методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на портале госуслуг). Также в его обязанности войдет проектирование государственных сервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

С момента формирования нового правительства и прихода нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство покинули три замминистра — Олег Войтенко, который курировал развитие почты, Михаил Мамонов, отвечавший за международные отношения, а также Алексей Соколов, отвечавший за вопросы информационной безопасности.



Новыми заместителями министра цифрового развития, помимо Огуряева, стали экс-сенатор Людмила Бокова, бывший директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов и бывший директор департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко.