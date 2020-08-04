Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на постановление о признании его банкротом, говорится в материалах суда.

Банкир обжаловал в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня.

Тогда суд по заявлению ООО «Зерновая компания «Настюша» признал Ананьева банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 25 ноября 2019 года, когда было прекращено производство по заявлению «Настюши» о банкротстве банкира.

Верховный суд РФ в сентябре 2019 года отказал Ананьеву в отмене определения о возбуждении дела о его банкротстве. Он обжаловал определение арбитража Москвы от 12 апреля, когда по заявлению конкурсного управляющего компании «Настюша» было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена.

Изложенные в кассационной жалобе Ананьева возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, посчитал тогда ВС.

Столичный арбитраж в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 млрд рублей. В ходатайстве управляющего «Настюши» говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 млрд рублей. В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банка «Возрождение» и Промсвязьбанка, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.

Кроме того, столичный арбитраж 29 мая 2019 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров банка.