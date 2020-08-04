Претендентами на пост главы наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ», которым сейчас руководит премьер, стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, по данным которых в списке есть и другие фамилии, но решение пока не принято.

После того как правительство предложило отказаться от автоматического назначения премьер-министра на пост председателя наблюдательного совета ВЭБа, в качестве кандидата на эту позицию рассматривается первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждениями в правительстве, источник, близкий к ВЭБу, и собеседник, близкий к одному из членов набсовета госкорпорации. Сейчас Белоусов является членом наблюдательного совета ВЭБа и куратором госкорпорации в правительстве.

«Идея насчет Белоусова есть, но решения пока нет», — отмечает собеседник РБК, близкий к правительству, указывая, что кандидатура первого вице-премьера еще не получила одобрения его непосредственного начальника Михаила Мишустина. Это подтверждает и собеседник РБК, близкий к ВЭБу. «Все зависло», — констатировал один из источников.

Компромиссным решением могло бы стать назначение действующего помощника президента по экономике Максима Орешкина, также входящего в набсовет ВЭБа, сказали два источника РБК. Его кандидатура, действительно, рассматривается, но чиновник из Кремля никогда не возглавлял высший орган управления «ВЭБ.РФ», основы работы которого определяются решениями правительства, уточнил один из них.

В списке есть еще один претендент, подчеркнули два собеседника РБК, не называя имени, но указав, что в том случае, если ни одна кандидатура не будет утверждена, не исключен вариант, когда премьер-министр продолжит возглавлять наблюдательный совет ВЭБа.



Как напоминает РБК, председатель правительства автоматически становился главой набсовета ВЭБа с 2007 года. В середине июля правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет этот принцип: глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы (закон, изменяющий порядок назначения председателя набсовета ВЭБа, в конце июля подписал президент . — Прим. Банки.ру).