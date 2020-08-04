Агрегатор первым на российском рынке предложит пользователям сервис городской микромобильности.
Сервис заказа такси Ситимобил и сервис аренды самокатов Urent объявили о сотрудничестве и технической интеграции. С 4 августа в приложении Ситимобила, помимо такси, можно будет также найти на карте и забронировать ближайший самокат. Аренда самокатов будет доступна в городах присутствия обоих сервисов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Партнерство с Urent это первая интеграция стороннего транспортного сервиса в приложение Ситимобил и первый пример подобного сотрудничества на российском рынке агрегаторов такси. Электросамокаты являются современной альтернативой такси для поездок на короткие дистанции, особенно во время загруженного трафика, оптимальным транспортом «последней мили», а также подходят для передвижения во время отдыха там, куда ограничен въезд автомобильного транспорта.
Стоимость аренды электросамокатов будет зависеть от города аренды и останется такой же, как и через приложение Urent.
«В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси. Они также пользуются доставкой, каршерингом, а из-за пандемии растет популярность сервисов микромобильности, которые позволяют минимально пересекаться с другими людьми в одном пространстве. Интеграция Urent позволит нам дать пользователям свободу передвижения в любой ситуации и отвечает общей стратегии развития Ситимобил как комплексного решения для городской мобильности», – говорит исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.
До конца сезона Urent увеличит парк самокатов в российских городах до 17 тысяч, что позволит ему стать крупнейшим сервисом кикшеринга в России. В планах Ситимобил и Urent довести среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тысяч в месяц и до 300 тысяч в пиковые месяцы.
«Мы видим растущий тренд на сотрудничество сервисов заказа такси и кикшеринга в других странах и верим, что мультимодальный подход – это будущее городской мобильности. Поэтому мы рады партнерству с одним из лидеров среди российских агрегаторов такси. Интеграция с Ситимобил поможет нам увеличить эффективность операций нашего сервиса до 5-6 поездок в день на 1 самокат», — говорит основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник.
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Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и через сервис VK Taxi. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и МегаФон. В 2019 году Ситимобил стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбербанком.
Urent – сервис аренды электросамокатов, запущенный в конце 2018 года предпринимателем Андреем Колесником в Краснодаре. В первый год работы Urent позволял взять в аренду электросамокаты в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор» (под брендом URentbike). В 2019 году выручка URent составила 100 млн рублей. В июне 2020 года сервис вышел в Москву и начал экспансию в другие города-миллионники.
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