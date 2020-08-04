Сбербанк может выпустить токен, который станет инструментом расчета за другие цифровые финансовые активы, заявил директор дивизиона «Трансакционный бизнес» банка Сергей Попов.

«С точки зрения банка для нас также интересно. Наверное, мы можем выпустить на основании того закона, который был принят, токен, который мы можем привязать к рублю, такой соответствующий стейблкоин, который может стать основой, инструментом расчетов за некоторые другие цифровые финансовые активы», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Цифровые финансовые активы на практике».

В банке сообщили, что решение о выпуске будет принято в ближайшее время. «Закон о ЦФА вступит в силу 1 января 2021 года, и Сбербанк, несомненно, анализирует изменения в законодательстве и учитывает пожелания своих клиентов и партнеров. На основании этих исследований мы примем в ближайшее время соответствующее решение», — указали в Сбербанке.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а в пределах определенной суммы — и неквалифицированные инвесторы-физлица.

Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.