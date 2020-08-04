Иск «Ростелекома» к Минкомсвязи на взыскание 464,895 млн рублей поступил в суд 3 августа 2019 года, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами в деле указаны Министерство обороны РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта и Федеральная служба безопасности РФ.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который постановил взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 314,29 млн рублей в пользу «Ростелекома».

Государство владеет 35,91% уставного капитала «Ростелекома» через Росимущество.