Производство золота в России по итогам января — мая 2020 года выросло на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 104,31 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина. Таковы данные поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации.

Так, производство добычного золота составило 86,38 тонны (80,99 тонны в январе — мае 2019 года), попутного — 6,79 тонны (против 7,35 тонны), вторичного — 11,14 тонны (против 13,1 тонны).

Производство серебра в России за январь — май 2020 года составило 355,3 тонны (за январь — май 2019-го 383,64 тонны). В том числе производство добычного серебра — 169,1 тонны (против 175,39 тонны за январь — май 2019-го), попутного — 135,2 тонны (против 130,67 тонны), вторичного — 51 тонну (против 77,58 тонны).