Клиенты Россельхозбанка могут за несколько секунд оплатить налоги и счета контрагентам удаленно в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе ABBYY.

«Теперь сотрудники организаций могут быстро оплачивать любые бумажные или электронные счета через мобильный банк — например, для поставки товаров или перечисления налогов в бюджет. Для этого достаточно сделать снимок счета на смартфон или загрузить фото документа. Технология ABBYY в составе приложения распознает ИНН, КПП и другие длинные реквизиты и автоматически заполнит данные в платежном поручении. Процесс занимает всего несколько секунд», — сказано в сообщении.



ABBYY FineReader Engine в приложении Россельхозбанка извлекает около десятка атрибутов, необходимых для формирования платежки: название организации, ИНН, КПП, номер счета, БИК, наименование расчетного счета, основание платежа и другие. Остается только проверить данные и подтвердить трансакцию.

