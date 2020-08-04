Теперь для оценки благонадежности клиента банки могут с его согласия запросить в Федеральной налоговой службе справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Финансовым организациям данная информация доступна благодаря взаимодействию модуля получения результатов госуслуг в RS-Connect с интеграционным модулем Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) через СМЭВ 3.

«Оценка сведений о доходах клиента, указанных в справке по форме 2-НДФЛ, является для банков одним из ключевых этапов в ходе принятия решения о предоставлении различных услуг — от потребительского кредита до ипотеки, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Автоматизация запроса и получения справки 2-НДФЛ, реализованная в модуле получения результатов госуслуг в RS-Connect, позволит банкам точнее определить уровень благонадежности потенциального заемщика и снизить риски невыплат по кредитам. Кроме того, новая функциональность повысит качество обслуживания клиентов, сэкономив их время, — им не придется обращаться за справкой 2-НДФЛ в бухгалтерию по месту работы».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.