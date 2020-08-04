Пользователи iOS берут ипотеку почти в два раза чаще клиентов со смартфонами на базе Android, говорится в презентации банка «Открытие».

При этом пользователи Android чаще берут кредиты наличными (80,3% против 70,6% от общего числа клиентов на каждой платформе с кредитными продуктами) и оформляют страхование займа (90% против 73%).

Клиенты, использующие iOS, в свою очередь, совершают больше операций в приложении: чаще компенсируют покупки бонусами в программе лояльности (средний чек компенсации выше на 43%) и открывают счета и вклады . Сумма вклада у них выше на 40%, а накопительного счета — на 39%.



Кроме того, пользователи iOS на 60% активнее взаимодействуют с инвестиционными продуктами , а средняя сумма перевода с карты на карту у них в 1,33 раза больше (7 770 рублей против 5 802 рублей у клиентов, использующих Android).