Бывший заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» и экс-глава Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун перешел на работу в «ВЭБ.РФ». Об этом накануне сообщили в ВЭБе.

Как уточняется, в должности заместителя председателя госкорпорации он будет отвечать за взаимодействие с руководством регионов РФ и органами государственной власти, в том числе для реализации проектов по развитию городской экономики. Кроме того, Говорун будет отвечать за реализацию в российских городах проектов, связанных с водоснабжением и водоотведением и ликвидацией бытовых отходов.

«Управленческий опыт Олега Марковича во время работы в администрации президента России и правительстве РФ, умение построить процесс принятия решения, добиться нужного результата, а также доскональное знание ситуации в регионах — это большое приобретение для группы «ВЭБ.РФ», а для Олега Марковича работа в нашей команде будет новым полезным жизненным опытом. Наша синергия, убежден, ускорит реализацию приоритетной для нас задачи — повышения уровня жизни российских граждан через реализацию социально значимых проектов. Среди них — модернизация общественного транспорта, проекты по городской инфраструктуре, по утилизации твердых бытовых отходов, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес», — прокомментировал назначение председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Из биографической справки в сообщении ВЭБа следует, что в числе прочих государственных должностей Олег Говорун, уроженец Иркутской области и химик-технолог по образованию, занимал в свое время пост министра регионального развития РФ (в 2014 году Министерство регионального развития было упразднено, его функции переданы ряду других ведомств).



Заместителем генерального директора «ДОМ.РФ» Говорун работал с конца мая прошлого года, а генеральным директором публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» был назначен в конце августа 2019-го.

