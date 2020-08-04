Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в июне 2020 года вырос на 2,2% по сравнению с маем и составил 8 тыс. рублей (в мае 2020 года — 7,83 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель в апреле снижался по сравнению с мартом на 3% и демонстрировал минимальное значение за прошедший год.

Наибольший средний размер микрозайма был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. рублей), Ростовской области (9,5 тыс. рублей), Ставропольском крае (9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (8,9 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО и Московской области (по 8,7 тыс. рублей). Самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Кемеровской области (6 тыс. рублей), Удмуртской Республике (6,8 тыс. рублей), а также в Пермском (7 тыс. рублей), Алтайском (7,1 тыс. рублей) и Приморском (7,1 тыс. рублей) краях.

В большинстве регионов страны был отмечен рост среднего чека микрозайма, а самую высокую его динамику в июне по сравнению с маем продемонстрировали республики Татарстан (плюс 7%) и Башкортостан (плюс 6,3%), Ханты-Мансийский АО (плюс 4,7%), а также Красноярский край (плюс 4,1%) и Московская область (плюс 3,6%). В ряде регионов средний размер «займа до зарплаты» в июне по сравнению с маем снизился, в том числе в Воронежской (минус 2,9%), Архангельской (минус 2,4%) и Вологодской (минус 1,8%) областях, а также в Москве (минус 0,7%) и Белгородской области (минус 0,6%).