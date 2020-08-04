Москва в 2020 году заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons. За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов. Об этом, как передает РБК , сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации городов — Бангалор, Сан-Паулу, Торонто. «Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба вице-мэра.

Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Тогда Москва заняла 38-е место. В 2019 году российская столица улучшила позиции и вошла уже в топ-30. Города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: «человеческий капитал», «развитие бизнес-среды», «издержки и инфраструктура», «безопасность и качество жизни», а также «цифровизация и инновации».



При этом наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «цифровизация и инновации» — 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. «Именно в ней показатели Москвы увеличились в полтора раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе «безопасность и качество жизни», — уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.