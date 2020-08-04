Минфин предлагает на 50% урезать расходы на оказание универсальных услуг связи (УУС) — развитие таксофонов и точек доступа к Wi-Fi в удаленных населенных пунктах на 2021—2023 годы. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на письмо министра финансов Антона Силуанова, направленного в Минэкономики и исполнителям госпрограмм 20 июля.

УУС в обязательном порядке оказываются населению на всей территории страны, их единственным оператором выступает «Ростелеком». Ежегодно компания использует на эти цели средства резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений всех операторов связи в размере 1,2% от выручки, полученной ими от профильных услуг. Таким образом, в нем консолидируется около 14 млрд рублей в год. В число УУС входят средства коллективного доступа (таксофоны) и доступа к Интернету (уличные Wi-Fi-роутеры). В апреле в перечень услуг включили сотовую связь, исключили пункты коллективного доступа в Интернет, а также расширили географию УУС.

Опрошенные эксперты говорят, что решение Минфина поставит под угрозу проект устранения цифрового неравенства, так как «Ростелекому» фактически поставили задачу расширить географию УУС, но при этом урезали финансирование. Инициатива может привести к снижению объемов строительства и ввода новых точек доступа. Также будут не выполнены цели нацпрограммы «Цифровая экономика», в которой прописаны объемы ввода объектов УУС. Решение Минфина приведет к тому, что у «Ростелекома» не будет средств на распространение универсальных услуг связи и он будет тратиться только на обслуживание уже действующих объектов, считают эксперты. По их мнению, под вопросом стоит и эффективность самой программы по распространению УУС.