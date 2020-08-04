Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить дебетовую карту «ЛокоЯрко промо» платежной системы Masterсard на специальных условиях.



В рамках предложения обслуживание карты будет бесплатным до конца 2020 года и далее при поддержании неснижаемого ежедневного остатка на счете не менее 30 тыс. рублей/500 долларов/500 евро или сумме покупок от 3 тыс. рублей/45 долларов/45 евро в месяц. При несоблюдении данных условий, плата составит 99 рублей/3 доллара/3 евро в месяц.

Для оформления карты необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.



На остаток средств на карте начисляется 4,75% годовых в рублях и 0,4% годовых в долларах США при сумме покупок от 3 тыс. рублей/45 долларов в месяц.

Владельцы рублевой карты также получат кешбэк — 1% от суммы любых покупок и до 30% за покупки в интернет-магазинах партнерах банка, максимально 15 тыс. рублей в мес.

Карта предусматривает возможность получения наличных в банкоматах сторонних банков при условии снятия от 3 тыс. рублей за одну операцию, но не более 15 тыс. рублей в месяц. Далее комиссия составит 1,5%, минимум 100 рублей.

Клиентам бесплатно предоставляются СМС-информирование, до трех дополнительных карт и возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass). Безопасность платежей через Интернет обеспечивает технология 3D-Secure.

Карту можно получить по 14 августа 2020 года.