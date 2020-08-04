Корпоративные заемщики в июле резко сократили активность на внутреннем долговом рынке — за месяц компании привлекли менее 170 млрд рублей, что более чем в два раза меньше привлечений июня и в 1,7 раза меньше показателя прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на агентство Cbonds. Снизил активность на первичном рынке по сравнению с предыдущим месяцем и Минфин — 226 млрд рублей в июле против 390 млрд рублей в июне.

По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, доля компаний первого эшелона выросла в июле на 10%, составив 63%, тогда как доля второго эшелона снизилась до 25% против почти 39% в июне. Одновременно произошло снижение срочности заимствований на фоне более осторожного отношения инвесторов к рискам. По словам главы управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «ФК Открытие» Евгения Ананьева, традиционно июль и август — периоды низкой активности на первичном рынке из-за снижения деловой активности.

В этом году российский регулятор также смягчал денежно-кредитную политику — с начала лета на 1,25%, до 4,25%, но из-за агрессивных шагов исчерпал потенциал для снижения, что негативно сказалось на спросе инвесторов на рублевый долг, отмечают участники рынка. Доходности десятилетних ОФЗ , практически в течение всего месяца находившиеся в узком диапазоне 5,75—5,85% годовых, в конце месяца вновь приблизились к отметке 6% годовых. В третьей декаде июля наблюдалось ослабление рубля на валютном рынке, что могло послужить причиной снижения спроса инвесторов на новый рублевый риск и общего охлаждения активности на рынке, отметили в «ВТБ Капитале». В таких условиях эмитенты не стали спешить с выходом на рынок.

В августе участники рынка ожидают дальнейшего падения активности на первичном рынке на фоне пика отпусков. По словам Ермака, на начало месяца о планах сбора новых книг заявок не объявил еще ни один крупный корпоративный заемщик.