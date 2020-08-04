По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, пишет РБК , ссылаясь на результаты исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Так, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности проживало 18,4 млн человек (включая детей), или 12,6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей, 49,4%, приходится на категорию многодетных семей, на уровне 40,6% оказалась доля детей, проживающих в малоимущих сельских семьях.

Уровень детской бедности при годовом сопоставлении резко вырос в 2015 году и составил 27,4% против 20,7% в 2014-м. После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться. По итогам 2018 года она уменьшилась сразу на 3,1 процентного пункта по сравнению с уровнем бедности среди детей в 2017 году. По данным Росстата, в 2018 году денежный доход в малоимущих семьях в среднем на одного члена семьи составлял 7,5 тыс. рублей в месяц. В структуре расходов почти половину (48,6%) занимали траты на еду. Почти 90% малоимущих семей не могли позволить себе купить товары длительного потребления, например смартфон, холодильник, стиральную машину, пылесос и др.

Как отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, особенностью России являются нетипичные по сравнению с другими странами группы риска бедности — это семьи с детьми и работающие бедные. На 40—50% эти две группы пересекаются, и основной причиной детской бедности являются низкие доходы родителей, которые не покрывают нужды семьи, объяснила она.

Снижение уровня детской бедности в 2018 году во многом ожидаемо, потому что на протяжении последних лет социальные трансферты государства в основном были направлены именно семьям с детьми, отметила Малева. По ее оценкам, показатель детской бедности вслед за общероссийским неизбежно возрастет в 2020 году, но благодаря антикризисным мерам удастся избежать лавинообразного роста числа детей, живущих за чертой бедности. Как прогнозирует Малева, при базовом сценарии показатель получится удержать на уровне 12—13% по итогам 2020 года, при пессимистичном — уровень бедности увеличится до 15—16%.