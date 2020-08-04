Россияне на неделе с 27 июля по 2 августа стали скромнее в своих тратах, свидетельствует новое исследование аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru.

Расходы потребителей на товары и услуги на неделе с 27 июля по 2 августа оказались на 0,9% ниже, чем в 2019 году. По итогам всего июля «СберИндекс» зафиксировал падение на 0,7% к прошлому году. «Помогла» этому негативная динамика последней недели. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты в июле показали бы падение на 6% к 2019 году.

«Если говорить о магазинах и сфере услуг, то количество работающих точек на прошедшей неделе было на 2,2% меньше, чем в феврале 2020 года. Наконец, индекс потребительской активности, представленный на SberIndex.ru, составил 73 пункта из 100 при среднем значении за июль в 76,5 пункта», — говорится в материале. Аналитики напоминают, что годом ранее средние значения индекса были заметно выше — на уровне 82 пунктов. «Все больше факторов свидетельствуют о том, что естественное восстановление расходов домохозяйств в июле завершилось», — рассуждают в Сбербанке.

Основной вклад в ухудшение на последней неделе внесли расходы на непродовольственные товары. За 27 июля — 2 августа темпы прироста по этой группе составили 5,2% к прошлому году против 10,1% неделей ранее. Динамика замедлилась практически во всех крупных категориях, особенно выделяется сегмент «одежда, обувь и аксессуары» (только плюс 3,9% год к году). Лучше других чувствовал себя сегмент «автодилеры» (плюс 15,1% в годовом выражении), где спрос подстегивается проблемами с предложением автомобилей и риском дефицита отдельных моделей.

«Динамика трат на продовольствие и услуги с 27 июля по 2 августа изменилась несущественно (плюс 6,9% к 2019-му и минус 17,7% соответственно)», — указывают также в Сбербанке.

К выводу о более скромных тратах россиян в последнюю календарную неделю пришел и исследовательский холдинг «Ромир» , подсчитав размер среднего чека. Индекс недельного среднего чека, который показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели, рассчитывается на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.

Согласно данным холдинга «Ромир», на неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России снизился на 16 рублей, или 2,7%, до 573 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей, или 6%. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе почти не изменился (рост составил 40 копеек).



«Рост чека против прошлого года уже замедлился. Мы можем его зафиксировать и подвести итоги: ранее основным драйвером роста чека была реакция на эпидемию (закупки и снижение частоты), а сейчас — рост цен», — отмечает «Ромир».