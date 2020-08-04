Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск доллар дорожал менее чем на 1 копейку, а евро — на 12 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (плюс 8 копеек), курс евро — 86,25 рубля (плюс 22 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром доллар вернулся к поддержке 73,1 рубля. По его словам, сегодня продавцы вряд ли будут ее проходить. Если каким-то чудом они смогут опустить курс ниже 73 рублей, то по доллару стоит ожидать технической коррекции до 72,3 рубля.

«Сейчас пара доллар/рубль подошла сверху вниз к отметке 73, которая ранее была сопротивлением для обесценивания российской валюты, а сейчас стала поддержкой по паре. Скорее всего, сегодня этот уровень будет «проколот» вниз. Не исключен даже уход курса в район 72,5. Однако среднесрочно рубль выглядит слабо, и очередное движение в район 75 — дело лишь времени», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.