Доля нерезидентов в облигациях федерального займа на счетах иностранных номинальных держателей в июле сократилась на 0,71 процентного пункта до 28,91%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария.

Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 апреля — 30,59%, на 31 мая — 30,65%, на 30 июня — 29,62%.

В июле наблюдались колебания на уровне 28,86—29,62% при расчете доли в текущем номинале, говорится в сообщении. При этом на 31 июля доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100% участием иностранного капитала составила 34,76% (текущий номинал), что оказалось ниже июньских показателей.

В июле значительные изменения доли нерезидентов произошли в следующих категориях: в ОФЗ-ПК 24021 с погашением в апреле 2024 года доля сократилась на 15,12 п. п. до 35,7%, в ОФЗ-ПД 26215 с погашением в августе 2023 года произошло сокращение доли на 3,1 п. п. до 47,37%, доля ОФЗ-ПД 26224 с погашением в мае 2029 года сократилась на 2,04 п. п. до 51,67%, в ОФЗ-ПД 26217 с погашением в августе 2021 года доля снизилась на 1,97 п. п. до 14,44%.

При этом в ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года доля нерезидентов продолжила расти после июньской эмиссии и увеличилась на 4,87 п. п., достигнув 24,88%, в ОФЗ-ПД 26232 с погашением в октябре 2027 года доля выросла на 2,74 п. п. до 20,97%, в ОФЗ-ПД 26212 с погашением в январе 2028 года — до 69,28%.