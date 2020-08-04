В июле 2020 года было выдано 1058 кредитов на общую сумму 1,07 млрд рублей, что в два раза больше показателей предыдущего месяца. Всего за 2020 год Банк предоставил на эти цели 3 522 кредита на сумму 3,46 млрд рублей.

«Расходы населения в связи с режимом самоизоляции сократились и сэкономленные средства пошли на крупные покупки, в том числе и на машины. Сейчас мы фиксируем рост продаж автомобилей с привлечением кредитов. Клиенты Банка ЗЕНИТ предпочитают брать в кредит новые автомобили. Доля таких кредитов составила 83% от общего объема выдач июля», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В ТОП-10 наиболее продаваемых марок автомобилей вошли Lada, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Skoda, Nissan, Chevrolet, Changan. Наибольшее количество кредитов было выдано в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и Самаре. Средний размер займа составил 1 млн рублей, средний срок - 6 лет.

Банк ЗЕНИТ предлагает автокредиты без первоначального взноса по программам «Новый автомобиль» со ставкой от 8% годовых и «Автомобиль с пробегом» со ставкой от 9% годовых. Для подачи заявки заемщику необходимо предоставить паспорт и водительское удостоверение.