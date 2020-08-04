Банк России 4 августа выпускает в обращение памятные монеты «Полярный волк» серии «Сохраним наш мир». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В новой линейке шесть монет: серебряные номиналом 3 рубля, 25 рублей и 100 рублей и золотые номиналом 50 рублей, 100 рублей и 10 тыс. рублей.

На серебряной монете номиналом 3 рубля (на оборотной стороне) размещено рельефное изображение полярного волка на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений скал и звездного неба. Тираж монеты — 5 тыс. штук.

На серебряной монете номиналом 25 рублей рельефно изображены два полярных волка на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений водной поверхности, скал и звездного неба. Объем выпуска — 1 тыс. штук.

На серебряной монете в 100 рублей можно увидеть рельефное изображение полярных волка и волчицы на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения скал. Тираж составляет 75 монет.

На оборотной стороне золотой монеты номиналом 50 рублей, тираж которой равен 1 тыс. штук, изображен полярный волк в рельефном исполнении.

На золотой монете номиналом 100 рублей фоном к рельефному изображению полярного волка выступают изображения водной поверхности, скал и солнца, выполненные в технике лазерного матирования. Эти монеты также выпущены в количестве 1 тыс. штук.

Золотых монет номиналом 10 тыс. рублей выпущено меньше всего — 50 штук. На них изображены в рельефном исполнении полярная волчица с волчатами на фоне изображений водной поверхности и скал в технике лазерного матирования.



На всех монетах вверху по окружности имеется надпись: «Сохраним наш мир».